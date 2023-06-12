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У Херсоні вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел: причина

Фото: у Херсоні вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

З вівторка, 13 червня, у Херсоні вводять заборону на вʼїзд до мікрорайону Корабел та вводять там тривалу комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської МВА Романа Мрочка.

За його словами, комендантська година у цьому мікрорайоні діятиме із 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби. Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня включно.

"Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб", - пояснив Мрочко.

Очільник МВА додав, що евакуація населення триває. Її проводитимуть представники ДСНС та міської військової адміністрації.

Також Мрочко повідомив, що після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги й лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Ситуація у Херсоні

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях затопило.

Наразі рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, вода на позначці 3 м 29 см.

При цьому у воду змило склади зброї росіян на лівому березі Херсонської області, тож ворожі боєприпаси та міни понесло течією до берегів.

У Силах оборони півдня українців закликають не прибирати узбережжя до перевірки вибухотехніків, адже можна наткнутися на вибухівку.

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Херсон