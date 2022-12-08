В Херсоне раздались взрывы
Фото: в Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
В Херсоне ночью, 8 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОСуспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.
Российские кафиры 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, погибли и ранены.
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