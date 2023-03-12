В Херсоне слышны взрывы

Сегодня, 12 марта, в Херсоне раздались звуки взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".

Местные жители сообщают, что сегодня в Херсоне были слышны звуки взрывов.

В момент взрывов воздушная тревога в городе не объявлена. Официальной информации в настоящее время нет.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека. Кроме того, в области имеются значительные разрушения.

К тому же сегодня российские военные обстреляли жилой сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшая.

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