В Херсоне слышны взрывы
Фото: в Херсоне раздались взрывы (t me kyiv_n)
Сегодня, 12 марта, в Херсоне раздались звуки взрывов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Общественное ".
Местные жители сообщают, что сегодня в Херсоне были слышны звуки взрывов.
В момент взрывов воздушная тревога в городе не объявлена. Официальной информации в настоящее время нет.
Напомним, сегодня в результате российских обстрелов Донецкой области погибли два человека. Кроме того, в области имеются значительные разрушения.
К тому же сегодня российские военные обстреляли жилой сектор поселка Белозерка Херсонской области. В результате атаки есть пострадавшая.
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