В Херсоне вновь сообщают о взрывах

В Херсоне утром 4 января прогремели взрывы. Тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщили, что изначально "прилеты" были в Олешках, а затем взрывы в Херсоне.

Стоит отметить, что в военной администрации области пока не подтвердили эту информацию. Однако там рассказали, что за минувшие сутки враг 73 раза обстрелял территорию области, применив артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

По Херсону оккупанты ударили 11 раз, вследствие чего пострадали дома, судостроительный завод и газопровод.

В результате вражеских атак погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.