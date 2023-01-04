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В Херсоне вновь сообщают о взрывах

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Херсон, Среда 04 января 2023 10:00
В Херсоне вновь сообщают о взрывах Фото: в Херсоне вновь сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 4 января прогремели взрывы. Тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщили, что изначально "прилеты" были в Олешках, а затем взрывы в Херсоне.

Стоит отметить, что в военной администрации области пока не подтвердили эту информацию. Однако там рассказали, что за минувшие сутки враг 73 раза обстрелял территорию области, применив артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

По Херсону оккупанты ударили 11 раз, вследствие чего пострадали дома, судостроительный завод и газопровод.

В результате вражеских атак погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон. Под удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс". Вследствие обстрела пострадали троллейбусы.

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