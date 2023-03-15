В Херсоне четвертый раз за день прозвучали взрывы

Сегодня, 15 марта, вечером жители Херсона снова услышали взрывы. В Херсонской области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram .

Официальные источники пока не раскрывают деталей инцидента и не называют причин взрыва.

Напомним, сегодня в Херсоне уже трижды слышали взрывы.

Также мы писали, что сегодня в Херсонской области в поле разорвался кассетный боеприпас. Один человек получил ранения.

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