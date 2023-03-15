У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи

Сьогодні, 15 березня, увечері мешканці Херсона знову почули вибухи. У Херсонській області поки не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram .

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причин вибуху.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже тричі чули вибухи.

Також ми писали, що сьогодні в Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас. Одна людина отримала поранення.

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