У Херсоні вчетверте за день пролунали вибухи

Сьогодні, 15 березня, увечері мешканці Херсона знову почули вибухи. У Херсонській області поки не оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.
Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причин вибуху.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже тричі чули вибухи.
Також ми писали, що сьогодні в Херсонській області в полі розірвався касетний боєприпас. Одна людина отримала поранення.
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