Россияне из артиллерии обстреляли жилые кварталы Херсона, в ОВА показали последствия

Российские террористы по артиллерии ударили по жилым кварталам Херсона. В результате обстрелов есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Сегодня враг снова ударил из артиллерии по жилым кварталам. Было попадание в дом. Выбитые стекла, посеченные фасады, куски стен... Такая картина встречает горожан", - пишет Прокудин.

В результате обстрелов пострадала 85-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 21 декабря, террористы совершили 117 обстрелов по территории региона. Враг выпустил 569 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed". По Херсону прилетело 65 снарядов. Террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов погиб человек, еще двое получили ранения.