В Херсоне остановились троллейбусы после перебоев со светом: когда запустят транспорт
В Херсоне остановились троллейбусы в среду, 11 июня. Это произошло после частичного обесточивания города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Сейчас в городе временно остановлено движение электротранспорта. Это связано с необходимостью проведения срочных работ на электросетях", - говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что работы могут длиться до трех часов.
Жителей Херсона просят учитывать эту информацию при планировании передвижений. О возобновлении движения троллейбусов обещают сообщить дополнительно.
Стоит отметить, что сегодня утром в Херсоне некоторые микрорайоны осталась без света. Из-за этого, по сообщению местных властей, не работал электротранспорт на 12-м маршруте. Позже движение троллейбусов восстановили.
Николаев без света
Сегодня, 11 июня, также возникли проблемы с электроэнергией в Николаеве. Мэр сообщил, что город обесточен около 10:00.
Глава Николаевской ОВА уточнил, что аварийные отключения света не связаны с российскими атаками.
По словам мэра города, в Николаеве уже начали восстанавливать поставки электричества.
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