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У Херсоні стали тролейбуси після перебоїв зі світлом: коли запустять транспорт

Херсон, Середа 11 червня 2025 12:42
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У Херсоні стали тролейбуси після перебоїв зі світлом: коли запустять транспорт Фото: у Херсоні не працюють тролейбуси (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні зупинилися тролейбуси у середу, 11 червня. Це сталося після часткового знеструмлення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Наразі в місті тимчасово зупинено рух електротранспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення термінових робіт на електромережах", - йдеться у повідомленні.

Фахівці попереджають, що роботи можуть тривати до трьох годин.

Жителів Херсона просять зважати на цю інформацію при плануванні пересувань. Про відновлення руху тролейбусів обіцяють повідомили додатково.

Варто зазначити, що сьогодні зранку у Херсоні деякі мікрорайони залишилася без світла. Через це, за повідомлення місцевої влади, не працював електротранспорт на 12-му маршруті. Згодом рух тролейбусів відновили.

Миколаїв без світла

Сьогодні, 11 червня, також виникли проблеми з електроенергією у Миколаєві. Мер повідомив, що місто знеструмлене близько 10:00.

Голова Миколаївської ОВА уточнив, що аварійні відключення світла не пов'язані з російськими атаками.

За словами мера міста, у Миколаєві вже почали відновлювати постачання електрики.

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Херсон Тролейбус Відключеня світла
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