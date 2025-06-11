У Херсоні стали тролейбуси після перебоїв зі світлом: коли запустять транспорт

У Херсоні зупинилися тролейбуси у середу, 11 червня. Це сталося після часткового знеструмлення міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію в Telegram.

Варто зазначити, що сьогодні зранку у Херсоні деякі мікрорайони залишилася без світла. Через це, за повідомлення місцевої влади, не працював електротранспорт на 12-му маршруті. Згодом рух тролейбусів відновили.

Жителів Херсона просять зважати на цю інформацію при плануванні пересувань. Про відновлення руху тролейбусів обіцяють повідомили додатково.

Фахівці попереджають, що роботи можуть тривати до трьох годин.

"Наразі в місті тимчасово зупинено рух електротранспорту. Це пов’язано з необхідністю проведення термінових робіт на електромережах", - йдеться у повідомленні.

Миколаїв без світла

Сьогодні, 11 червня, також виникли проблеми з електроенергією у Миколаєві. Мер повідомив, що місто знеструмлене близько 10:00.

Голова Миколаївської ОВА уточнив, що аварійні відключення світла не пов'язані з російськими атаками.

За словами мера міста, у Миколаєві вже почали відновлювати постачання електрики.

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