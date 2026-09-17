Ощадбанк предупредил о сбоях в работе из-за обстрелов
11:50 17.09.2026 Чт
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Фото: Ощадбанк предупредил о сбоях в работе электронных сервисов (flickr.com)
Из-за российских обстрелов сегодня, 17 сентября, могут происходить сбои в работе электронных сервисов Ощадбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.
"Уважаемые клиенты! Из-за очередной волны российских обстрелов в течение дня 17 сентября 2026 г. могут происходить сбои в работе электронных сервисов Ощадбанка для частных и бизнес-клиентов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что специалисты прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления стабильной работы.
Напомним, 25 августа в приложении Ощадбанка произошел сбой. Тогда в Ощадбанке сообщали о частичном ограничении доступа к электронным сервисам банка. Причина - срабатывание систем безопасности.