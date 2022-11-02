В Херсоне россияне разграбляют предприятие, где шили одежду для украинских правоохранителей

Захватчики фурами вывозят с предприятия швейные машины, раскройные столы, вышивальные машины, офисную и компьютерную технику и другое оборудование.

Янушевич отметил, что своим разграблением россияне нанесли ущерб на около 200 тысяч долларов.

Кроме того, у компании есть еще пять филиалов на временно оккупированных территориях, которые также постепенно разграбляются оккупантами.

Напомним, ранее россияне переместили свою "администрацию" из Херсона в Скадовск.

Кроме того, в Херсоне в магазинах была замечена продукция из Ирана.

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