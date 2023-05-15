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В Херсоне раздались взрывы

Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Херсоне сегодня вечером, 15 мая, раздались взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Стоит отметить, что российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсон и правобережную часть области. Россияне атакуют регион с левого берега Днепра, остающегося под контролем РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром в понедельник, 15 мая, российская армия атаковала Херсон беспилотниками. Из-за этого здание одного из учебных заведений испытало серьезные разрушения.

Также ранее мы писали, что сегодня днем российские войска обстреляли жилые дома в селе Львов Херсонской области. В результате атаки два человека получили ранения.

К тому же, россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Из-за вражеских атак погибли шесть жителей.

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