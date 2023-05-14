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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Воскресенье 14 мая 2023 03:03
В Херсоне раздались взрывы Фото: взрывы в Херсоне прогремели 14 мая (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

В Херсоне сегодня ночью, 14 мая, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В случае повторных жителей города призывают оставаться в укрытиях.

В Херсонской области объявлено о воздушной тревоге.

Ранеероссийская армия нанесла ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.

Также, ночью, 14 мая, войска РФ нанесли удары по Харькову.

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