В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне сегодня ночью, 14 мая, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В Херсонской области объявлено о воздушной тревоге.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В случае повторных жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Ранеероссийская армия нанесла ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.

Также, ночью, 14 мая, войска РФ нанесли удары по Харькову.

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