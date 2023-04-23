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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 22:29
В Херсоне прогремели взрывы Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 23 апреля, в Херсоне прогремели взрывы. На данный момент в области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальная информация по поводу взрывов пока не поступала.

Напомним, сегодня после обеда российские войска обстреляли Херсон из минометов. В результате погиб один человек.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял два раза.

Добавим, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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