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Войска РФ обстреляли Херсон из минометов, есть жертва

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Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 18:46
Войска РФ обстреляли Херсон из минометов, есть жертва Фото: Войска РФ обстреляли Херсон из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье после обеда, 23 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Херсон. Обстрел города был совершен из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - сообщил он.

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял два раза.

Так, вчера российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном.

Добавим, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

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