Войска РФ обстреляли Херсон из минометов, есть жертва

В воскресенье после обеда, 23 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Херсон. Обстрел города был совершен из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram .

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - сообщил он.

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял два раза.

Так, вчера российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном.

Добавим, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.