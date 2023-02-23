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В Херсоне раздались взрывы

Фото: в Херсоне раздались взрывы
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Херсон .

Корреспонденты издания сообщили о взрывах около 23:20. К моменту публикации воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Напомним, что днем в четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.

Ранее мы писали, что в Херсоне утром 23 февраля сообщали о взрывах. Однако тогда тоже не было подробной информации.

Также взрывы слышали вечером того же дня.

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Херсонвибухи