В Херсоне прозвучали взрывы

Сегодня, 19 февраля, вечером жители Херсона услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не называют их причины.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня в результате очередного удара по Херсонской области были повреждены электросети.
Также оккупанты убили троих мирных жителей региона при помощи обстрела.
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