В Херсоне сообщают о взрывах
Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Во вторник, 14 марта, в Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что спустя три минуты после сообщений о взрывах в Херсоне по Украине начали объявлять воздушную тревогу.
По состоянию на 14:33 сигнал опасности объявлен по всей территории Украины.
Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.
Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.
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