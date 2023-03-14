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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 14 марта 2023 14:35
В Херсоне сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 14 марта, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что спустя три минуты после сообщений о взрывах в Херсоне по Украине начали объявлять воздушную тревогу.

По состоянию на 14:33 сигнал опасности объявлен по всей территории Украины.

В Херсоне сообщают о взрывах

Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.

Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.

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