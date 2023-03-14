В Херсоне с утра слышны взрывы

Жители Херсона сегодня с утра сообщают о серии мощных взрывов. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Слышны взрывы в городе", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Отметим, за минувшие сутки российская армия 93 раза обстреляла Херсон и область, выпустив 412 снарядов. Оккупанты применили минометы, РСЗО, артиллерию, танки и беспилотники.

В Херсоне в результате ударов оккупантов повреждены частные и многоквартирные дома. Вчера из-за российских атак погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 9:00