Россияне вчера 119 раз атаковали Херсон и область: били по жилым кварталам

Фото: россияне вчера 119 раз атаковали Херсон и область (Getty Images)

Российские войска за минувшие сутки 119 раз атаковали территорию Херсона и Херсонской области. Враг обстреливал жилые кварты, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина сл ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Мирные населенные пункты оккупанты атаковали из разных видов вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП. "Херсон армия России обстреляла 18 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в школу, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении. Также отмечается, что за сутки в результате обстрелов области ранения получили 3 мирных жителя.