Оккупанты сегодня интенсивно обстреливают Херсон. Жителей предупредили об угрозе

Российские оккупанты сегодня активно обстреливают Херсон. Поэтому жителей призывали быть максимально осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Интенсивность обстрелов Херсона сегодня значительно больше, чем обычно. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность, не находитесь на открытых просторах", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в течение дня в Херсоне раздаются взрывы, в частности в 15:10 местные сообщали о звуках взрывов. В городе фиксируют "прилеты".

По словам Юрия Соболевского, за последние сутки из-за вражеских атак погиб местный житель, еще двое получили ранения.

Напомним, что сегодня враг обстрелял село Кураховка Донецкой области, в результате чего есть погибший. Также взрывы прогремели в Константиновке.

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