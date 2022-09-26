В оккупированном Херсоне прогремела серия мощных взрывов: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Херсон Online ".

По данным местного издания, взрывы прогремели районе Жилпоселок (юго-западная часть города), где расположен штаб российских оккупантов.

Отмечается, что там сработала вражеская система ПВО, а обломки сбитой ракеты упали в жилом квартале. По предварительной информации, есть погибшие мирные жители.

Еще один взрыв жители Херсона услышали в районе набережной на проспекте Ушакова. Там, вероятно, был нанесен удар по барже, при помощи которой российские оккупанты перевозят грузы.

При этом официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не раскрывают подробностей происшествия.