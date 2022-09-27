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Оккупанты под Херсоном молятся о ранении, чтобы убежать домой (перехват)

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Херсонская область, Вторник 27 сентября 2022 10:06
Оккупанты под Херсоном молятся о ранении, чтобы убежать домой (перехват) Фото: оккупанты под Херсоном молятся о ранении, чтобы убежать домой (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский военный на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации в РФ. Также он надеется и "молится о ранении", чтобы появилась возможность вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта, который перехватило ГУР МО.

"Надо ранения получать. Настроение полная х@йня, апатия, деморализация, х@йизация... Раньше здесь шутки были, типe отсюда или "200" или "300" - теперь это не шутки их@я", - говорит оккупант.

На что собеседница ему говорит: "Жень, ну это п@здец. Они же вас просто нах@й как мясо бл@дь".

"Так вся война. Поэтому из 2000 человек осталось сколько осталось... Я буду молиться о ранениях. Здесь люди раненые едут со слезами счастья на глазах отсюда, нах@й", - рассказывает военный РФ.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором оккупанту рассказывают, что мобилизованных в РФ готовятся отправить в район оккупированного Херсона.

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