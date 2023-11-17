В Херсоне ограничат въезд военных: кого это касается

По его словам, исключениями будут те военные, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.

Кроме этого в регионе планируют усилить работу по мобилизации и продлен запрет на публикацию фото и видео, по которым можно точно определить место российского "прилета".

А в ряды общин введен запрет на продажу алкогольных напитков.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Отметим, что в последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писали эксперты Института изучения войны (ISW) в недавнем отчете, российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонщины.

По мнению эксперта, бойцы ВСУ на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью окружить ВСУ.

В Институте изучения войны также ранее сообщалось, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.

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