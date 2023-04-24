В Краматорске прозвучало два взрыва
В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 24 апреля, прозвучало два громких взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщается. Незадолго до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога. Жителей региона до окончания тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".
Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Краматорска в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали жилые кварталы.
Ранее сообщалось, что российские войска 14 апреля ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.
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