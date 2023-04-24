ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краматорске прозвучало два взрыва

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 24 апреля 2023 00:18
В Краматорске прозвучало два взрыва Фото: в Краматорске Донецкой области прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 24 апреля, прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщается. Незадолго до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога. Жителей региона до окончания тревоги просят оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Краматорска в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что российские войска 14 апреля ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск вибухи Вторжение России в Украину
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой