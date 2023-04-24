В Краматорске прозвучало два взрыва

Фото: в Краматорске Донецкой области прозвучало несколько взрывов (Getty Images)

В Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 24 апреля, прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.