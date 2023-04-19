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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Среда 19 апреля 2023 13:36
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне раздаются взрывы 19 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 апреля, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем. Общее число пострадавших составило 9 человек.

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