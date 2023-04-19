В Херсоне раздаются взрывы
Фото: в Херсоне раздаются взрывы 19 апреля (GettyImages)
В среду, 19 апреля, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 апреля российские оккупанты атаковали центр Херсона. Под удар попал рынок. Вскоре стало известно о 6 раненых. Позже медики сообщили об одном погибшем. Общее число пострадавших составило 9 человек.
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