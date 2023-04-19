В Херсоні лунають вибухи

У середу, 19 квітня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого. Загальна кількість постраждалих становила 9 осіб.