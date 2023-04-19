ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні лунають вибухи

Новость на русском →
Херсон, Середа 19 квітня 2023 13:36
В Херсоні лунають вибухи Фото: у Херсоні лунають вибухи 19 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 квітня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок. Незабаром стало відомо про 6 поранених. Пізніше медики повідомили про одного загиблого. Загальна кількість постраждалих становила 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна