В Херсоне до конца мая заработает система оповещения

До конца мая в Херсоне усовершенствуют систему оповещения, и она полноценно заработает.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой "Суспільне", об этом сказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на совместной пресс-конференции с главой ОВА Александром Прокудиным.
"Мы планируем полностью отрегулировать систему оповещения. До этого она не работала - были несоответствия по оборудованию. Сейчас есть дополнительное соглашение с организацией, которая ее усовершенствует и сможет все системы оповещения замкнуть на одну. До конца мая она заработает в Херсоне", - сообщил Мрочко.
Кроме того, системы оповещения собираются установить и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения.
"Мы будем устанавливать в маленьких населенных пунктах хотя бы по одной системе оповещения, чтобы она работала и люди знали, когда нас обстреливают, потому что сейчас она не работает", - сказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 26 апреля, российские войска обстреляли Антоновский мост возле Херсона. В результате вражеской атаки есть погибший и раненый.
Также ранее мы писали, что за прошлые сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область.
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