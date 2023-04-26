UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні до кінця травня запрацює система сповіщення

Фото: у Херсоні до кінця травня запрацює система сповіщення (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

До кінця травня у Херсоні удосконалять систему оповіщення і вона повноцінно запрацює.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням "Суспільне", про це сказав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на спільній пресконференції з головою ОВА Олександром Прокудіним.

"Ми плануємо повністю відрегулювати систему оповіщення. До цього вона не працювала - були невідповідності щодо обладнання. Зараз є додаткова угода з організацією, яка її вдосконалить і зможе всі системи оповіщення замкнути на одну. До кінця травня вона запрацює у Херсоні", - повідомив Мрочко.

Окрім того, системи оповіщення збираються встановити й в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення.

"Ми будемо встановлювати в маленьких населених пунктах хоча б по одній системі оповіщення, щоб вона працювала і люди знали, коли нас обстрілюють, бо зараз вона не працює", - сказав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений.

Також раніше ми писали, що за минулу добу, 25 квітня, росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України