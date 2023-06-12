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В Херсоне хотят продлить комендантский час для ликвидации последствий подрыва ГЭС

Фото: в Херсоне хотят продлить комендантский час для ликвидации последствий подрыва ГЭС (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне намерены продлить комендантский час, чтобы оперативно ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС", - заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Так, в Херсоне стремительно падает уровень воды. Появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Это нужно быстро убирать, поэтому в город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что на сегодняшний день не зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.

Централизованная вода отвечает нормам. Ежедневно проводят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной. Однако жителям пострадавших общин не советуют использовать воду из колодцев - необходимо проводить обеззараживание питьевой воды.

При этом купание в водоемах строго воспрещено.

Ситуация в Херсоне

После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях затопило. Уровень затопления в Херсонской области снизился на 64 см, вода на отметке 3 м 29 см.

При этом в воду смыло склады оружия россиян на левом берегу Херсонской области, так что вражеские боеприпасы и мины понесло течением к берегам.

В Силах обороны юга украинцев призывают не убирать побережье до проверки взрывотехников, ведь можно наткнуться на взрывчатку.

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Херсон