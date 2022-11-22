В Херсоне слышны взрывы: что известно

В Херсоне утром 22 ноября местные жители слышали звуки взрывов. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают, что россияне обстреливают регион с левого берега.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли освобожденный Херсон. В результате атаки в городе повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона в понедельник, 21 ноября. Вследствие чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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