В Херсоне мужчина бросил гранату в толпу: есть жертва и раненые

Фото: в Херсоне мужчина бросил гранату в толпу (Getty Images)

Сегодня вечером житель Херсона бросил гранату в толпу. В результате детонации погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, ситуация произошла в Центральном районе города. 48-летний херсонец бросил гранату на площадке у одного из магазинов, где отдыхали граждане. В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести. "Полицейские задержали злоумышленника. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия", - добавили в полиции.