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В Херсоне мужчина бросил гранату в толпу: есть жертва и раненые

Херсон, Среда 31 июля 2024 23:07
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В Херсоне мужчина бросил гранату в толпу: есть жертва и раненые Фото: в Херсоне мужчина бросил гранату в толпу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером житель Херсона бросил гранату в толпу. В результате детонации погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, ситуация произошла в Центральном районе города. 48-летний херсонец бросил гранату на площадке у одного из магазинов, где отдыхали граждане.

В результате взрыва один человек погиб и пятеро мужчин получили ранения разной степени тяжести.

В Херсоне мужчина бросил гранату в толпу: есть жертва и раненые

"Полицейские задержали злоумышленника. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия", - добавили в полиции.

Напомним, что это не первый случай за лето. Мы сообщали, что недавно во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК. Неизвестный бросил на территорию ТЦК гранату.

Незадолго до этого из неизвестного автомобиля в Луцке бросили гранату в толпу. В результате инцидента пострадали пять человек.

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Херсон
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