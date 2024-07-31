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В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені

Херсон, Середа 31 липня 2024 23:07
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В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені Фото: в Херсоні чоловік кинув гранату в натовп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні надвечір мешканець Херсону кинув гранату в натовп. В результаті детонації загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, ситуація сталась в Центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни.

В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені

"Поліцейські затримали зловмисника. На місці події проводяться необхідні слідчі дії", - додали в поліції

Нагадаємо, що це не перший випадок за літо. Ми повідомляли, що нещодавно у Львівській області стався вибух на території ТЦК. Невідома особа кинула на територію ТЦК гранату.

Незадовго до цього з невідомого автомобіля в Луцьку кинули гранату в натовп. Внаслідок інциденту постраждало п'ятеро осіб.

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