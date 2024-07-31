В Херсоні чоловік кинув гранату у натовп: є жертва та поранені

Фото: в Херсоні чоловік кинув гранату в натовп (Getty Images)

Сьогодні надвечір мешканець Херсону кинув гранату в натовп. В результаті детонації загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, ситуація сталась в Центральному районі міста. 48-річний херсонець кинув гранату на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни. В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості. "Поліцейські затримали зловмисника. На місці події проводяться необхідні слідчі дії", - додали в поліції