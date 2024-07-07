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В Луцке из автомобиля бросили гранату в людей: есть пострадавшие

Луцк, Воскресенье 07 июля 2024 22:05
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В Луцке из автомобиля бросили гранату в людей: есть пострадавшие Фото: из автомобиля в толпу бросили гранату в Луцке (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Из неизвестного автомобиля в Луцке бросили гранату в толпу. Уже известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство "Конкурент" и полицию Волынской области.

Как отмечают свидетели, событие произошло сегодня вечером в районе магазина АТБ по улице Ковельской. Неизвестный мужчина прямо из окна авто бросил сдетонировавшую гранату.

Фото: в Луцке в людей бросили гранату (t.me/konkurentinua)

Взрыв услышали даже жители соседних домов. Движение по улице перекрыли.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. территорию огородили, а людей "попросили" уйти.

Полиция задержала подозреваемого

Полиция Волынской области около 22:18 сообщила, мужчину, вероятно, причастного к инциденту, уже задержали.

"Все детали - позже. На месте работают полицейские и медики", - добавили в полиции.

На зображенні може бути: 2 людини та автомобіль

Напомним, что в прошлом месяце неизвестный мужчина взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи. Правоохранители рассказали о деталях инцидента.

Незадолго до того в Сквирской общине Киевской области мужчина бросил гранату на улице. Он ранил себя и прохожую.

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