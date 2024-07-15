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Во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК: вероятно, от гранаты

Львовская область, Понедельник 15 июля 2024 09:41
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Во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК: вероятно, от гранаты Фото: во Львовской области, вероятно, бросили гранату на территорию ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Во Львовской области раздался взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Неизвестный, вероятно, бросил на территорию ТЦК гранату.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, событие произошло в городе Буск Золочевского района. Вероятно, это был взрыв ручной гранаты РГД-5. На месте образовалась воронка. Также в помещении выбиты окна, а осколками посекло штукатурку.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Других деталей источник пока не предоставил.

Инциденты с сотрудниками ТЦК

Напомним, что подобные случаи происходят не в первый раз. Так, ранее в Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК.

Также мы писали о конфликте со стрельбой с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника военкомата. В результате чего военнослужащий в результате получил ранения.

К слову, перед этим в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

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Львовская область ТЦК Взрыв
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