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Херсон снабжен электричеством на 65%

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 20:04
Херсон снабжен электричеством на 65% Фото: Херсон обеспечен электричеством на 65% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На сегодня, 30 ноября, в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Херсон снабжен электричеством на 65%", - говорится в заявлении.

Энергетики продолжают работать над восстановлением света для всех потребителей. К энергопитанию подключены местные и областные больницы.

По словам Тимошенко, продолжаются работы по подключению воды и тепла в дома жителей Херсона. Электроснабжение возобновляется и в общинах области. К работам привлечены специалисты из Одессы, Ровно и Черновцов.

Напомним, что в Херсоне начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Вечером 29 ноября в Херсоне подключили к электроснабжению уже половину домохозяйств.

Также отметим, что сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон, один человек погиб, еще один получил ранения.

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