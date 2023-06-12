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В Херсоне из-за подтопления погибли еще два человека, - ОВА

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Херсон, Понедельник 12 июня 2023 20:10
В Херсоне из-за подтопления погибли еще два человека, - ОВА Фото: Подтопление в Херсоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне обнаружили тела еще двух людей, которые утонули из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из-за подтопления Херсона погибли еще двое мирных людей. Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва российской армией дамбы Каховской ГЭС. Еще 20 человек - ранены, среди них 5 полицейских и 2 спасателей.

"Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей", - добавил Прокудин.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской и Николаевской областях затопило десятки населенных пунктов. Уровень затопления в Херсонской области снизился на 64 см, вода сейчас на отметке 3 м 29 см.

При этом в воду смыло вражеские склады оружия на левом берегу Днепра, поэтому российские боеприпасы и мины унесло течением к берегам. Подрыв Каховской ГЭС привел к разливу тысяч кубометров воды на территорию Херсонской области.

ГСЧС Украины рассказала, как действовать, если вы оказались в зоне подтопления или вообще попали в воду.

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