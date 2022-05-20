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У Херсоні над залізничним вокзалом вивісили прапор України

Фото: Херсон (twitter)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Херсоні над будівлею залізничного вокзалу з'явився прапор України. Відео з ним уже показали в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - підписали відео в Укрзалізниці.

Нагадаємо, російські окупанти у Херсонській області використовують ув'язнених. Їх змушують рити траншеї, погрожуючи зброєю.

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