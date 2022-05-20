В Херсоне над железнодорожным вокзалом вывесили флаг Украины

В Херсоне над зданием железнодорожного вокзала появился флаг Украины. Видео с ним уже показали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон-это Украина, так было, есть и будет!",- подписали видео в Укрзализныце.
Напомним, российские оккупанты в Херсонской области используют заключенных. Их заставляют рыть траншеи, угрожая оружием.
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