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У Києві невідомі заблокували офіс Нацполіції

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 20:26
У Києві невідомі заблокували офіс Нацполіції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі затримано 10 активістів

У Києві група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції у Facebook

Як зазначається, невідомі особи перешкоджали доступу правоохоронців до робочих місць, а відтак десятьох осіб доставили в управління поліції. На цей час ситуація біля офісного приміщення спокійна.

Повідомляється, що конфлікт стався в офісі на вулиці Великій Васильківській, де орендує приміщення один із підрозділів Нацполіції. Коли на виклик прибули правоохоронці, з’ясувалося, що група невідомих намагалася блокувати роботу співробітників та не допускала їх до робочих місць. Десятьох активних учасників події доставили до управління поліції для надання пояснень. 

Для встановлення всіх обставин події працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих уточнюється.

На цей час слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Одного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Проводиться ретельна перевірка для з’ясування причини конфлікту, встановлення всіх учасників та надання їх діям правової оцінки.

У Києві невідомі заблокували офіс НацполіціїНагадаємо, 30 вересня 2018 року  у Печерському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівному під час затримання правопорушника травмувалися троє патрульних поліцейських

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