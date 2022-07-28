У Херсоні різко подорожчали продукти після закриття Антонівського мосту

В окупованому Херсоні після закриття Антонівського мосту через удари українських військ різко подорожчали продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що ціни на ринках зросли вдвічі. При цьому вибір невеликий, і за продуктами вишикувалися черги, оскільки місцеві жителі намагаються закуповуватися всім, чим вийде. При цьому згідно з опублікованими фото, ціни на продукти в місті в середньому нижче київських.

Також повідомляється, що російські окупанти після захоплення Херсона не пускають гуманітарну допомогу з підконтрольної Україні території.

Фото: ситуація на ринках в Херсоні (suspilne.media)

Що з Антонівським мостом

Днями українські сили завдали ударів по головному мосту через Дніпро в Херсоні. За даними окупаційної влади, він не зруйнований, але рух по ньому неможливий.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що його відремонтують після звільнення міста.