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У Херсоні знову зник мобільний зв'язок

Фото: у Херсоні знову зник мобільний зв'язок (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 травня, в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет. При цьому повністю відновити зв'язок вдалося на початку травня.

При цьому аналогічна проблема в Херсоні та Миколаєві сталася на початку травня.

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