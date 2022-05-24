У Херсоні знову зник мобільний зв'язок

"У Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар і Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет. При цьому повністю відновити зв'язок вдалося на початку травня.

При цьому аналогічна проблема в Херсоні та Миколаєві сталася на початку травня.