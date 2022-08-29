У Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи: що відомо

"У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття", - написав він.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти "щільно" обстрілюють центр Миколаєва.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті після вибухів у небо здіймається дим.

У той же час кореспонденти видання "Суспільне" повідомляють, що в Херсоні також чути звуки вибухів.

За даними херсонських Telegram-каналів, жителі Нової Каховки близько 15:36 чули три вибухи.