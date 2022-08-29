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У Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликають пройти до укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича у Telegram.

"У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття", - написав він.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти "щільно" обстрілюють центр Миколаєва.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті після вибухів у небо здіймається дим.

У той же час кореспонденти видання "Суспільне" повідомляють, що в Херсоні також чути звуки вибухів.

За даними херсонських Telegram-каналів, жителі Нової Каховки близько 15:36 чули три вибухи.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Також повідомлялося, що Збройні сили України розпочали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу.

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МиколаївХерсон