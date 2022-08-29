У Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи: що відомо

У Миколаєві вдень 29 серпня знову пролунали потужні вибухи. Мешканців закликають пройти до укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича у Telegram.
"У місті лунають потужні вибухи! Всі негайно в укриття", - написав він.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти "щільно" обстрілюють центр Миколаєва.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті після вибухів у небо здіймається дим.
У той же час кореспонденти видання "Суспільне" повідомляють, що в Херсоні також чути звуки вибухів.
За даними херсонських Telegram-каналів, жителі Нової Каховки близько 15:36 чули три вибухи.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.
Також повідомлялося, що Збройні сили України розпочали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу.
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