ЗСУ почали операції з "формування" на півдні, щоб підготувати грунт для контрнаступу, - CNN

Збройні сили України почали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу

Про це заявили два високопоставлених американських чиновника, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Формуючі операції є стандартною військовою практикою перед наступом і включають нанесення ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів та іншим цілям, щоб підготувати поле бою для запланованих наступів.

За словами чиновників, які були ознайомлені з розвідувальною інформацією, США вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде включати в себе поєднання повітряних і наземних операцій.

За словами високопоставленого американського чиновника, плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні перевалила за шестимісячний рубіж, при цьому американські оцінки показують, що Росія змогла перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

За словами чиновника, багато з існуючих підрозділів - які Росія організовує в бойові тактичні групи (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії і ППО - розгорнуті нижче штатної чисельності, а деякі навіть у два рази менше.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Крім того, українські військові почали бої за Херсон.

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