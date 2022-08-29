ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ почали операції з "формування" на півдні, щоб підготувати грунт для контрнаступу, - CNN

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 15:28
ЗСУ почали операції з "формування" на півдні, щоб підготувати грунт для контрнаступу, - CNN Фото: ЗСУ почали операції з "формування" на півдні, щоб підготувати грунт для контрнаступу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України почали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу

Про це заявили два високопоставлених американських чиновника, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Формуючі операції є стандартною військовою практикою перед наступом і включають нанесення ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів та іншим цілям, щоб підготувати поле бою для запланованих наступів.

За словами чиновників, які були ознайомлені з розвідувальною інформацією, США вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде включати в себе поєднання повітряних і наземних операцій.

За словами високопоставленого американського чиновника, плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні перевалила за шестимісячний рубіж, при цьому американські оцінки показують, що Росія змогла перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

За словами чиновника, багато з існуючих підрозділів - які Росія організовує в бойові тактичні групи (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії і ППО - розгорнуті нижче штатної чисельності, а деякі навіть у два рази менше.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Крім того, українські військові почали бої за Херсон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі