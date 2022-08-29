В Херсоне и Николаеве прогремели взрывы: что известно

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - написал он.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты "плотно" обстреливают центр Николаева.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе после взрывов в небо поднимается дым.

В то же время корреспонденты издания "Суспільне" сообщают, что в Херсоне также слышны звуки взрывов.

По данным херсонских Telegram-каналов, жители Новой Каховке около 15:36 слышали три взрыва.