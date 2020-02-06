У Херсоні через негоду закрили дороги для вантажівок

У Херсоні через погіршення погодних умов закрили рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Херсона.

Повідомляється, що заборона на рух запроваджується 6 лютого з 16:00.

"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов на території Херсона сьогодні з 16 години буде заборонений рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування Херсона", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській через негоду закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення.

Також повідомлялося, що внаслідок складних погодних умов закрили міжнародний аеропорт Херсона. Всього в області через негоду, відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Україні