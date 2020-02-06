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Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 13:01
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пункти пропуску "Табаки" та "Рені" не працюють через відсутність електрики

Внаслідок складних погодних умов на україно-молдовському кордоні ускладнилася робота кількох пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби.

Зокрема, через проблем з електрикою в пункті "Тютюн" та "Рені" не здійснювався пропуск. Також зафіксовані проблеми з під'їздом транспорту до пунктів пропуску "Нові Трояни" та "Залізничне".

"Через великі замети ускладнено під'їзди до дороги, яка веде до пунктів пропуску "Нові Трояни" та "Залізничне". У пункті пропуску "Табаки" тимчасово здійснювалися пропускні операції в зв'язку з аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправили в пункт пропуску "Виноградівка". Також відзначимо, що дорога між українським пунктом пропуску "Виноградівка" і молдавським "Вулканешти" має значний сніговий покрив", - повідомили у ДПС.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні без електрики залишилися 600 населених пунктів у 13 областях. Причиною знеструмлення стало спрацювання системи захисту ліній електропередачі у зв'язку з сильним вітром та налипанням мокрого снігу.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській у зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення.

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