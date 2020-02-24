В Херсоні дерево впало на дитину

В Херсоні сьогодні, 24 лютого, внаслідок негоди, яка спричинила падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження, яку госпіталізовано до лікарні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Повідомляється, що станом на 17:00 24 лютого внаслідок негоди у м. Херсон дерево впало на дитину 2007 року народження. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Також зазначається, що було частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об’єктів соціально-побутової сфери у 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій.

"У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов у вигляді поривів вітру, в деяких областях України сталося часткове повалення дерев на дороги. Для прибирання цих дерев, які перешкоджають руху автотранспорту, залучаються підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Разом з цим, Український гідрометцентр нагадує, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, у південно-східних областях 24 лютого очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В Україні (крім північно-східної частини) спостерігатиметься сильний вітер 25-28 м/с, в Карпатах сніжитиме, а пориви вітру сягатимуть 40 м/с. 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, у Херсоні через непогоду був закритий міжнародної аеропорт.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях: Львівська - 70, Івано-Франківська - 69, Тернопільська - 65, Волинська - 23, Чернівецька - 12, Житомирська - 11 і Рівненська - 1.