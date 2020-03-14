У Херсоні блокували контрабанду респіраторів на понад мільйон гривень

У Херсоні сьогодні, 14 березня, правоохоронці виявили спробу незаконного перевезення за кордон засобів індивідуального захисту, які заборонено експортувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, одна приватна фірма планувала пасажирським рейсом вивезти за межі України через міжнародний аеропорт "Херсон" 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів (понад 1 млн гривень).

Зазначається, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

"Наразі 35 коробок з товаром тимчасово вилучені. Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники в пункті пропуску "Ягодин" виявили спробу незаконного експорту 50 тисяч респіраторних масок. Автомобіль з респіраторними масками прямував до однієї з країн Євросоюзу.

Також раніше РБК-Україна писало, що 13 березня в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці блокували вивезення 1,5 тонни медичних масок. Маски намагалися вивезти в Італію та Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначимо, що на час карантину через коронавірус в Україні уряд заборонив до 1 червня експорт товарів протиепідемічного призначення.