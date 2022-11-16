Херсон освобожденный: как выглядит город после 7 месяцев оккупации (фото)

Жители Херсона радуются освобождению от российской оккупации, встречают военных на центральной площади и фотографируются с украинскими флагами.

Фото: херсонцы празднуют освобождение города (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тут же людям раздают гуманитарную помощь.

Фото: местным жителям раздают помощь (Виталий Носач/РБК-Украина)

Журналистам показали места, где удерживали задержанных херсонцев. В частности, пыточную в следственном изоляторе.

Фото: так выглядела пыточная в местном СИЗО (Виталий Носач/РБК-Украина)

На сегодня в городе продолжаются стабилизационные меры. В том числе работают саперы.

Фото: в Херсоне продолжаются стабилизационные меры и разминирование (Виталий Носач/РБК-Украина)

Освобождение Херсона

Украинские войска зашли в Херсон 11 ноября после того, как противник объявил об отступлении и перебросил силы на левобережную часть области. В тот же день в сети распространились фото и видео местных жителей, которые срывали российскую символику и массово выходили встречать освободителей.

Подробнее о том, что происходило 11 ноября, читайте в материале "Украина возвращается в Херсон: ситуация в городе и области".

Ситуация в городе

В освобожденном Херсоне действует комендантский час с 19:00 до 06:30. По состоянию на сегодня восстанавливается связь украинских мобильных операторов, возобновили работу первые отделения "Ощадбанка" и "ПриватБанка", а также "Укрпочты" и "Новой почты".

Какие остаются угрозы

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, для Херсона остаются две главные угрозы - это заминированная местность и возможные обстрелы с левого берега Днепра.

"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть, чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться", - отметил он.

Что задумали россияне

По данным американского Института изучения войны (ISW), российский президент Владимир Путин дал добро на выход из Херсона при условии, что командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин сможет захватить всю Донецкую область. Этот момент косвенно подтверждается большой интенсивностью наступательных операций в районе Бахмута и Угледара.